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Байден упомянул Путина в речи на Генеральной Ассамблее ООН

Фото: официальный сайт ООН

Уходящий американский президент Джо Байден в своем выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН упомянул российского лидера Владимира Путина в связи с украинским конфликтом.

«Хорошая новость заключается в том, что война Путина провалилась в своем главном замысле. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным, чем когда-либо, с двумя новыми членами – Финляндией и Швецией», – сказал Байден (цитата по РИА «Новости»).

СМИ обратили внимание, что в прошлом году в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН не упоминал имя российского лидера.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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