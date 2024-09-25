ЦАХАЛ убила 53 человек в секторе Газа за сутки

Израильские военные убили 53 палестинца в секторе Газа за минувшие сутки. Общее число жертв израильских ударов по анклаву выросло до 41 495 человек, передает «Аль-Джазира».
Агентство «Аадолу» сообщило о гибели 28 человек и 85 раненых. Среди убитых беременная женщина и четверо ее детей, которые погибли в результате взрыва дома к северу от Рафаха. По меньшей мере два человека погибли и несколько ранены во время прилета снаряда в палатку в лагере беженцев Нусейрат в центральной части Газы.
По данным палестинского Минздрава, общее число погибших составило 41 495 человек, раненых – 96 006 человек.
Москва, Наталья Рязанова
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