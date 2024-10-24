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Четверг, 24 октября 2024, 15:22 мск

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В секторе Газа 17 человек убиты при атаке на школу в Нусейрате

Архив. Фото Al Jazeera

По меньшей мере 17 палестинцев погибли, 32 ранены в результате атаки израильских военных на школу в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа. Общее число жертв израильских ударов по анклаву достигло 42 847 человек, передает телеканала «Аль-Джазира».

Школы в лагере Нусейрат переполнены беженцами из других районов сектора Газа. Тысячи палестинцев находятся в зданиях, где раньше проводили занятия.

Около полудня ЦАХАЛ нанесла удар по школе в Нусейрате с применением нескольких ракет. В результате погибли 17 человек, среди них пятеро детей – в их числе 11-месячный младенец. Пострадавших доставили в близлежащие больницы Аль-Авда и Аль-Акса, несколько человек в критическом состоянии.

По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по анклаву убиты 42 847 палестинцев, 100 544 получили ранения. За последние 24 часа погибли 55 палестинцев и 132 ранены.

Нусейрат, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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