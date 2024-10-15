российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 октября 2024, 12:13 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В секторе Газа 30 человек погибли в результате бомбардировок Израиля

Архив. Фото Al Jazeera

В секторе Газа более 30 человек стали жертвами удара Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Израильские военные атаковали район аль-Зейтун к югу от города Газа. В результате погиб 31 палестинец, еще несколько десятков человек получили ранения.

Уточняется, что как минимум трое погибли во ходе удара по дому рядом с мечетью Салах ад-Дин.

Кроме того, несколько местных жителей числятся пропавшими без вести. Вероятно, они находятся под завалами обрушившихся зданий.

Газа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Израиль

Нетаньяху грозит Ливану «беспощадными ударами» / Израильские войска вторглись в Ливан / Израильская армия снова обстреляла миротворцев ООН в Ливане: есть раненые / В Израиле заявили о необходимости атаковать ядерные объекты в Иране / В секторе Газа жертвами израильских ударов стали 55 человек / Байден запретил Нетаньяху атаковать Ливан по примеру Газы / Готовят удар по Ирану? Байден позвонил Нетаньяху / Ливан выпустил 90 снарядов по Израилю

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Израиль,