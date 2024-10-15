В секторе Газа 30 человек погибли в результате бомбардировок Израиля

В секторе Газа более 30 человек стали жертвами удара Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Израильские военные атаковали район аль-Зейтун к югу от города Газа. В результате погиб 31 палестинец, еще несколько десятков человек получили ранения.

Уточняется, что как минимум трое погибли во ходе удара по дому рядом с мечетью Салах ад-Дин.

Кроме того, несколько местных жителей числятся пропавшими без вести. Вероятно, они находятся под завалами обрушившихся зданий.

Газа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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