В секторе Газа разрушены около 66% всех зданий

В секторе Газа разрушены или повреждены около 66% всех зданий в ходе конфликта в анклаве с 7 октября прошлого года. Об этом говорится в отчете Спутникового центра ООН (ЮНОСАТ), который цитирует РИА «Новости».

По данным организации, эти 66% поврежденных зданий в секторе Газа в общей сложности составляют 163 778 построек, из них 52 564 были разрушены, 18 913 серьезно повреждены, 35 591 вероятно повреждены и 56 710 немного повреждены.

Общее число жертв израильских ударов по анклаву выросло почти до 42 тысяч человек.

Женева, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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