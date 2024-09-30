В секторе Газа разрушены около 66% всех зданий

В секторе Газа разрушены или повреждены около 66% всех зданий в ходе конфликта в анклаве с 7 октября прошлого года. Об этом говорится в отчете Спутникового центра ООН (ЮНОСАТ), который цитирует РИА «Новости».
По данным организации, эти 66% поврежденных зданий в секторе Газа в общей сложности составляют 163 778 построек, из них 52 564 были разрушены, 18 913 серьезно повреждены, 35 591 вероятно повреждены и 56 710 немного повреждены.
Общее число жертв израильских ударов по анклаву выросло почти до 42 тысяч человек.
Женева, Анастасия Смирнова
© 2024, РИА «Новый День»