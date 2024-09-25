В США потребовали отставки Блинкена за ложь о секторе Газа

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) потребовал отставки главы Госдепа США Энтони Блинкена за замалчивание правды о ситуации в секторе Газа. Чиновник скрыл часть данных, чтобы не ограничивать военную помощь для Израиля, передает «Аль-Джазира».

Агентство США по международному развитию (USAID) в конце апреля опубликовало доклад с фактами того, как Израиль вводит «произвольные отказы, ограничения и препятствия» для гуманитарной помощи США для сектора Газа. По данным правительства Газы, с начала года 34 палестинских ребенка умерли от голода, потому что до населения не доходят гуманитарные грузы.

Но в мае Блинкен утвердил доклад Госдепа с другими выводами. Перед Конгрессом он заявил: «В настоящее время мы не считаем, что правительство Израиля запрещает или иным образом ограничивает транспортировку или доставку гуманитарной помощи США».

Законы США запрещают оказание помощи в сфере безопасности стране, которая «запрещает или иным образом ограничивает, прямо или косвенно, транспортировку или доставку гуманитарной помощи Соединенных Штатов». Вашингтон ежегодно отправляет Тель-Авиву военную помощь на 3,8 млрд долларов, а в этом году – на 14 млрд долларов.

«Когда высокопоставленный американский чиновник лжет Конгрессу в разгар геноцида, чтобы правительство могло продолжать финансировать этот геноцид, он намеренно нарушает закон и продлевает страдания миллионов невинных людей, которые отчаянно нуждаются в том, чтобы наше правительство прекратило финансировать их бойню», – заявил национальный исполнительный директор CAIR Нихад Авад.

Он опубликовал заявление от имени организации и призвал Блинкена покинуть пост.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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