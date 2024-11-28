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Израиль отклонил все попытки ООН передать гумпомощь на север сектора Газа

Архив. Скриншот видео Al Jazeera

Израильские власти почти два месяца блокировали все попытки ООН переправить гуманитарную помощь на север сектора Газа. При этом, ЦАХАЛ продолжает бить по анклаву: за сутки убиты 19 палестинцев, передает агентство «Анадолу».

Север Газы находится в полной блокаде более 50 дней. С 6 октября по 25 ноября БАПОР 91 раз пыталось доставить гуманитарную помощь на север Газы. 82 запроса Израиль отклонил сразу, остальные заблокировал позже. В регионе все еще живут 75 тыс. палестинцев.

В БАПОР отметили, что на севере прошли сильные дожди и заметно похолодало. «Тысячи семей, покидающих осажденные районы, укрываются на улице без одеял, матрасов или водонепроницаемых палаток под дождем и в холоде», – говорится в сообщении агентства.

Израильская армия продолжает удары по различным районам анклава. За сутки убиты 19 палестинцев, в их числе один ребенок. ЦАХАЛ атаковала лагери беженцев «Джабалия» и «Эль-Джедид», а также район Абасан на востоке города Хан-Юнус. Израильская авиация разбомбила два жилых дома в районе Бейт-Лахия, а пехота взорвала дома в районе Джабалия на севере Газы и в районе Эль-Джанине в городе Рафах.

Международные гуманитарные организации потребовали США принять меры против Израиля, который не выполнил условия Вашингтона для продолжения военной помощи. Основным было облегчение доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. после этого Госдеп США заявил, что продолжит поставки оружия в Израиль несмотря ни на что.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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