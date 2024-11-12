Израиль не выполнил требования США по доставке гумпомощи в сектор Газа

Израиль не выполнил требования США об облегчении доставки гуманитарной помощи в сектор Газа за 30 дней. ЦАХАЛ объявила об открытии КПП «Кисуфим», через который гумпомощь пропустят в южные районы анклава.

США потребовали от Израиля увеличить доставку помощи палестинцам в сектор Газа под угрозой сокращения военной поддержки. Тель-Авив должен был пропускать по 350 грузовиков с помощь ежедневно, разрешить людям прибрежных палаточных лагерей уйти вглубь страны перед зимой, пропустить гуманитарные группы в северную часть Газы.

Восемь международных гуманитарных организаций проработали 19 мер для соблюдения требований США. Израиль только частично выполнил четыре, остальные 15 – нет. При этом, установленный Штатами 30-дневный срок истек. Глава МИД Израиля Гидеон Саар 11 ноября сказал, что «вопрос будет решен», передает AP.

Тель-Авив заявил, что в октябре пропускал 57 грузовиков в день, но ООН насчитала только 37. За месяц в анклав ввезли всего 34 000 тонн продовольствия, менее половины от объема помощи в сентябре.

12 ноября ЦАХАЛ объявила об открытии контрольно-пропускного пункта «Кисуфим» для грузовиков с гуманитарной помощью. Этот гуманитарный коридор ведет в центральную и южную части сектора Газа. Сейчас израильские военные пропускают в анклав гумпомощь также через КПП «Керем-Шалом» и «Эрез».

Совет по американо-исламским отношениям потребовал отставки главы Госдепа США Энтони Блинкена за замалчивание правды о ситуации в секторе Газа. Чиновник скрыл часть данных, чтобы не ограничивать военную помощь для Израиля.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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