В Британии признались в истощении западных запасов военной техники и вооружений из-за Украины

В западных государствах истощены запасы военной техники и вооружений после оказания помощи киевскому режиму. Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард.

«Я думаю, что большинство западных стран подарили большую часть имеющихся у них ресурсов», – заявил чиновник.

По его словам, которые приводит британская пресса, теперь стоит задача нарастить объемы собственного военного производства.

Ранее бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, который является кандидатом на пост еврокомиссара по обороне и космосу, заявил, что европейский союз отстает от России по объемам производства боеприпасов.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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