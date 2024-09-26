США выделят $20,6 млн на реформы в Армении

Армения получит от США 20,6 млн долларов в качестве финансовой поддержки реформ в правительстве. Деньги должны помочь «демократическому прогрессу», заявило посольство США в республике.

Деньги выделены в рамках инициативы Агентство США по международному развитию (USAID) «Демократия эффективна».

«Госсекретарь Энтони Блинкен и глава USAID Саманта Пауэр, говоря о демократическом прогрессе Армении, объявили о выделении США 20,6 млн долларов для содействия дальнейшему развитию», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Назначение средств – демократическое реформирование, улучшение оказания государственных услуг, усиление кибербезопасности, защиты границ и повышение устойчивости к сложным угрозам и вызовам. USAID также добилось выделения 600 тыс. долларов для поддержки медиа и информационной грамотности журналистики в Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что чувствует угрозу безопасности и суверенитету своей страны от ОДКБ. Поэтому республика заморозила участие в мероприятиях организации, а отношения с Ереваном близки к «точке невозврата». В Кремле не согласились с позицией Еревана и подчеркнули, что организация призвана защищать суверенитет стран-участниц.

Ереван, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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