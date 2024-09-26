В США помощник шерифа застрелил девушку во время чистки оружия

В США помощник шерифа выстрелил в девушку, когда показывал ей, как чистить оружие. Об этом сообщают местные СМИ.

Житель Флориды позвонил в экстренную службу и сообщил, что случайно выстрелил в голову своей подруге. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте.

Прибывшим на место правоохранителям мужчина сообщил, что провел вечер с девушкой. Пара поужинала в ресторане, употребив среди прочего по три алкогольных коктейля. Вернувшись домой, помощник шерифа увидел, что ему пришла посылка с принадлежностями для чистки оружия.

Полицейский решил показать подруге, как чистить винтовку и пистолет. Мужчина уточнил, что в качестве шутки они оба направляли оружие друг на друга и нажимали на спусковой крючок. В один момент прогремел выстрел, пуля попала в голову девушке.

Известно, что помощник шерифа служил в правоохранительных органах на протяжении восьми лет. Теперь его уволили и будут судить.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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