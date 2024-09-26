Десятки преследователей по ошибке вышли из британских тюрем

Сотрудники британского Минюста по ошибке отпустили 37 заключенных, попавших в тюрьму из-за нарушения судебных запретов на приближение к пострадавшим. Полиция поймала 32 человека из ошибочно освобожденных.
В рамках правительственной программы по снижению переполненности тюрем ошибочно освободили 37 человек. Все они отправили за решетку за нарушение запретительных судебных приказов. В Минюсте ЧП объяснили путаницей при регистрации правонарушений преступников.
Ошибку заметили и поспешили исправить: полиция уже вернула в тюрьмы 32 человек. Еще пятерых ищут «в срочном порядке», пишут местные СМИ.
В начале июля британский Минюст утвердил план радикального решения переполненности тюрем. Власти решили выпустить на свободу тысячи заключенных.
Лондон, Наталья Рязанова
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