Десятки преследователей по ошибке вышли из британских тюрем

Сотрудники британского Минюста по ошибке отпустили 37 заключенных, попавших в тюрьму из-за нарушения судебных запретов на приближение к пострадавшим. Полиция поймала 32 человека из ошибочно освобожденных.

В рамках правительственной программы по снижению переполненности тюрем ошибочно освободили 37 человек. Все они отправили за решетку за нарушение запретительных судебных приказов. В Минюсте ЧП объяснили путаницей при регистрации правонарушений преступников.

Ошибку заметили и поспешили исправить: полиция уже вернула в тюрьмы 32 человек. Еще пятерых ищут «в срочном порядке», пишут местные СМИ.

В начале июля британский Минюст утвердил план радикального решения переполненности тюрем. Власти решили выпустить на свободу тысячи заключенных.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube