США нашли ещё $9 млрд на поддержку «военных усилий» Израиля

Израиль получит от Вашингтона пакет помощи на сумму $8,7 млрд «для поддержки текущих военных усилий». Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

«Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир завершил переговоры в Вашингтоне о существенном пакете помощи США на сумму $8,7 млрд для поддержки текущих военных усилий Израиля», – говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Как уточняется, пакет помощи «включает $3,5 млрд на основные военные закупки» и $5,2 млрд «на системы противовоздушной обороны, включая «Железный купол» и «Пращу Давида», а также на продвинутую лазерную систему».

Тель-Авив, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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