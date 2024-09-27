Уровень бедности в Аргентине подскочил до рекорда

Уровень бедности в Аргентине по итогам первого полугодия подскочил до 53%, что стало рекордом с 2003 года. Инфляция в стране одна из самых высоких в мире – 230%, передает AP.

Уровень бедности за полгода президентства Хавьера Милея поднялся с 42% до 53%. Внешний долг Аргентины составляет 43 млрд долларов, а годовая инфляция установилась на уровне 230%.

Аналитики отметили, что принятые Малеем меры принесли свои плоды, поскольку рост цен с 300% в начале года замедлился до 230%, а к концу года ожидается на уровне 122,9%. Месячная инфляция в декабре составляла 25,5%, а в последние месяцы снизилась до 4,2%.

Власти объясняют тяжелую ситуацию в стране тем, что нынешняя команда унаследовала страну в «катастрофической ситуации». Милей отменил контроль цен, сократил субсидии на энергетику и транспорт и девальвировал песо на 54% в декабре после прихода к власти. Это привело к резкому снижению покупательной способности, экономика впала в глубокую рецессию.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube