В США 44 человека погибли во время урагана «Хелен»

По меньшей мере 44 человека погибли в пяти американских штатах в результате урагана «Хелен». Предварительно ущерб от стихии оценили в 15-26 млрд долларов, передает AP.

«Ураган оставил после себя колоссальные разрушения на юго-востоке США. Погибло по меньшей мере 44 человека, дома разрушены, а экстренные бригады отчаянно пытаются спасти людей от наводнения», – говорится в статье. Больше всего людей погибло в Южной Каролине – 17 человек, в Джорджии – 15, во Флориде – семь.

В Теннесси с помощью вертолета на крышу больницы подняли 54 человека во время затопления больницы. Позже всех эвакуировали в безопасное место. Из Ньюпорта в штате Теннесси вывезли всех жителей – около 7000 человек – из-за угрозы прорыва дамбы. Сооружение устояло.

Во всем регионе зафиксированы масштабные перебои в работе интернета, отключения электроснабжения. Moody's Analytics прогнозирует материальный ущерб в размере от 15 до 26 миллиардов долларов.

«Хелен» продолжает двигаться вглубь страны.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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