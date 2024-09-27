Сильнейший за последние сто лет ураган «Хелен» обрушился на Флориду

Три человека погибли в результате урагана «Хелен», обрушившегося на Флориду.

О приходе урагана объявил Национальный центр ураганов, который назвал возмущение «чрезвычайно опасным». «Согласно данным доплеровского радара NWS, «Глаз Хелен» обрушился на берег как ураган 4-й категории в районе Биг-Бенд во Флориде в 23:10 по местному времени, к востоку от устья реки Аусилла», – говорится в пресс-релизе.

«Тот, кто решит не эвакуироваться, должен написать свое имя на ногах или руках для идентификации», – предупредили в полиции, уточнив, что эта мера поможет властям «облегчить опознание трупов». Власти Тампы, штат Флорида, обратились к жителям «не покидать свои дома» из-за прохождения урагана 4-й категории «Хелен»: «Не пытайтесь бросить вызов матери-природе, вы проиграете на 100%".

Устье реки Аусилла расположено примерно в 40 км к юго-востоку от столицы штата Таллахасси, в которой проживает около 200 000 жителей. Поскольку порывы ветра сейчас достигают 140 миль в час, ураган уже несет с собой проливной дождь, а уровень моря в некоторых местах вдоль побережья может подняться до шести метров. Это «сценарий, в котором невозможно выжить», и он будет сопровождаться «разрушительными» волнами, которые могут сметать дома и перемещать автомобили, прогнозируют американские синоптики.

Из-за падающих деревьев власти ожидают массовых отключений электроэнергии: в четверг вечером около миллиона домов во Флориде остались без электричества, сообщает сайт poweroutage.us. Президент США Джо Байден «призвал» жителей обратить внимание на «призывы к эвакуации», издаваемые властями: «Отнеситесь к этому серьезно и будьте осторожны», – сказал он, пояснив, что «мы ожидаем катастрофического шторма, ветров и наводнений на юго-востоке, начиная с прямо сейчас во Флориде».

Губернатор Рон ДеСантис заверил, что все меры по немедленному реагированию на последствия урагана «приняты», но призвал жителей наиболее подверженных риску районов эвакуироваться.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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