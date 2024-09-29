Иран подтвердил гибель замкомандующего КСИР при ударе Израиля

Замкомандующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Аббас Нилфорушан погиб в результате израильского удара по Бейруту, сообщил МИД Ирана. Тегеран пригрозил Тель-Авиву ответными мерами.

«Это ужасное преступление агрессивного сионистского режима никогда не останется без ответа. Внешнеполитическое ведомство будет использовать все политические, дипломатические, правовые и международные возможности для привлечения преступников и их сторонников к ответственности», – заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи (цитата по ТАСС).

Накануне Ливан подтвердил гибель лидера движения «Хезболла» Хасана Насруллы в результате спецоперации Израиля. В стране объявлен трехдневный траур. Позже израильская армия объявила о ликвидации в Ливане члена центрального совета шиитской партии «Хезболла» Набиля Каука.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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