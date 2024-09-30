Байден одобрил военную помощь Тайваню на 567 млн долларов

Президент США Джо Байден одобрил выделение 567 млн долларов на военную помощь для Тайваня. Эти средства потратят не только на закупку оружия, но и на обучение военных, передает Reuters.

Агентство отметило, что Штаты остаются главным поставщиком оружия на Тайвань. Нынешнее решение – это последний акт помощи Тайваню в период полномочий Байдена.

«Байден делегировал госсекретарю полномочия распорядиться о сокращении расходов на оборонные товары и услуги Минобороны в размере до 567 млн долларов, а также на военное образование и подготовку, для оказания помощи Тайваню», – говорится в статье.

Подробности пакета помощи не раскрываются.

ВМС США в рамках Навигационного плана готовятся к вероятной войне с Китаем. Флот должны привести в боевую готовность к 2027 году.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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