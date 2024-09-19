Флот США готовится к войне с Китаем в 2027 году

Военно-морские силы (ВМС) США намерены ускорить ремонт кораблей и подлодок в рамках подготовки к вероятной войне с Китаем. Флот должны привести в боевую готовность к 2027 году, передает AP.

Начальник штаба ВМС США адмирал Лиза Франкетти заявила, что действует в рамках Навигационного плана. По ее словам, Пекин готовится напасть на Тайбэй в 2027 году. К этому времени командованию предстоит устранить задержки в ремонте кораблей, подлодок и самолетов, а также ускоренно ввести в строй беспилотные суда и дроны.

«Навигационный план преследует две стратегические цели: готовность к войне с КНР к 2027 году и обеспечение превосходства ВМС США в долгосрочной перспективе», – пояснила Франкетти.

Эксперты признали, что ВМС США находятся в худшем состоянии за 25 лет из-за нехватки рабочих для строительства и обслуживания военных кораблей.

Ранее американцы предложили напечатать для Тайваня армаду боевых дронов за 175 млн долларов. За эти деньги США передадут Тайваню около 3 200 дронов в течение пяти лет.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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