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Понедельник, 30 сентября 2024, 19:57 мск

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Столтенберг не заметил кардинальных изменений в ядерной доктрине России

Йенс Столтенберг. Фото: flipboard.com

В обновленной ядерной доктрине России нет таких изменений в своей ядерной доктрине, которые бы потребовали перемен в политике НАТО. Об этом в интервью агентству Reuters заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, слорк полномочий которого на этом посту истекает сегодня.

При этом уходящий Генсек НАТО призвал членов альянса продолжать оказывать помощь Киеву и не поддаваться на якобы исходящую из РФ «ядерную риторику».

«Всякий раз, когда мы наращивали помощь в виде новых видов вооружений – танков, дальнобойного оружия или [истребителей] F-16, – россияне пытались предотвратить это. У них не получилось, и этот последний пример не помешает помощи Украине со стороны союзников по НАТО», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

Затрагивая вопрос о поставке Киеву оружия большой дальности, генсек НАТО заявил, что нет «волшебного средства», которое бы все изменило на поле боя.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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