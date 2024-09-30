Столтенберг не заметил кардинальных изменений в ядерной доктрине России

В обновленной ядерной доктрине России нет таких изменений в своей ядерной доктрине, которые бы потребовали перемен в политике НАТО. Об этом в интервью агентству Reuters заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, слорк полномочий которого на этом посту истекает сегодня.

При этом уходящий Генсек НАТО призвал членов альянса продолжать оказывать помощь Киеву и не поддаваться на якобы исходящую из РФ «ядерную риторику».

«Всякий раз, когда мы наращивали помощь в виде новых видов вооружений – танков, дальнобойного оружия или [истребителей] F-16, – россияне пытались предотвратить это. У них не получилось, и этот последний пример не помешает помощи Украине со стороны союзников по НАТО», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

Затрагивая вопрос о поставке Киеву оружия большой дальности, генсек НАТО заявил, что нет «волшебного средства», которое бы все изменило на поле боя.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube