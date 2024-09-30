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Израиль уже готов начать наземную операцию в Ливане – американские СМИ

Фото: Pixabay

Израиль готовится начать наземную операцию в Ливане в ближайшие часы, об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена.

Как уточняется, Тель-Авив уже уведомил Вашингтон о намерении начать ограниченное наземное вторжение в Ливан для зачистки объектов шиитского движения «Хезболла».

В публикациях отмечается, что планируемая Израилем кампания будет менее масштабной, чем военная операция в Ливане в 2006 году, когда конфликт продлился около месяца.

Напомним, в середине сентября наметилось очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке после двухдневных подрывов в Ливане пейджеров и портативных раций, которыми пользовались члены ливанского движения «Хезболла». Его лидеры заявили о причастности Израиля к этому теракту, в результате которого погибли почти 40 человек и более 4 тысяч получили ранения.

Одновременно министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ начинает «новую фазу» войны на северных территориях, которые граничат с Ливаном.

Берут и Тель-Авив обменялись несколькими ракетными ударами. В результате атак ЦАХАЛ погибли несколько военачальников «Хезболлы», в том числе лидер движения Хасан Насрулла.

Вашингтон – Тель-Авив, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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