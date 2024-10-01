В Малайзии дикий слон растоптал двух мужчин

В Малайзии дикий слон забрел в деревню и напал на двоих мужчин, которые попытались его прогнать. Об этом сообщает World of Buzz.

Слон бродил по улицам населенного пункта в округе Мерсинг и подошел близко к школе. Двое мужчин с палками попытались отогнать животное, но слон оказал сопротивление и затоптал защитников.

В результате один из пострадавших погиб на месте. Второго госпитализировали с тяжелыми травмами головы, внутренним кровотечением и переломом бедра. За его жизнь борются врачи.

Департамент дикой природы и национальных парков рекомендовал местным жителям не пытаться контактировать с дикими животными и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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