В Малайзии крокодил откусил голову фермеру

Житель Малайзии стал жертвой крокодила-людоеда. Об этом сообщают местные СМИ.

50-летний работник плантации из города Кунак пропал два дня назад. Его приятель рассказал, что фермер пошел ставить сети на реку, когда на него напал крокодил.

В ходе поисков в нескольких сотнях метрах от места нападения были обнаружены человеческие останки. Крокодил откусил фермеру голову, ногу и часть туловища. Экспертиза установила, что останки принадлежат пропавшему.

Правоохранительные органы проводят расследование, а власти решают вопрос, как уберечь местных жителей от нападений хищников.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube