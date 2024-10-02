В США пассажирский поезд сошел с рельсов

В США сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, пострадали семь человек.
Авария произошла рядом со станцией Лехмер в городе Кембридж американского штата Массачусетс. В момент происшествия в поезде находились около 50 человек. Семеро пострадавших госпитализированы.
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) направил группу для расследования происшествия.
Предположительно, технические проблемы с путями не могли стать причиной схода вагонов. В качестве основной версии рассматривается человеческий фактор.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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