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ЦАХАЛ убила 91 человека в секторе Газа за сутки

Архив. Скриншот видео Al Jazeera

За минувшие сутки 91 палестинец погиб и 82 получили ранения в результате наземных атак и воздушных ударов израильских военных. 10 человек погибли во время бомбежки школы и сиротского института, передает телеканал «Аль-Джазира».

ВВС Израиля разбомбили школу районе Зарка, где прятались беженцы. В результате трое детей и двое взрослых погибли, 17 человек ранены. Еще пятеро палестинцев погибли во время воздушного удара по сиротскому институту «Амаль» на западе города Газа. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Атака ЦАХАЛ на город Хан-Юнус на юге анклава унесла жизни 40 человек. Вскоре после удара в морг Европейской больницы привезли 32 тела, позже из-под завалов достали тела еще восьми человек, пишет «Анадолу».

По данным палестинского Минздрава, еще 25 человек убиты в северном городе Газа и не менее 25 в центральной части сектора Газа. Число погибших с начала эскалации достигло 41 689 человек, еще 96 625 человек были ранены.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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