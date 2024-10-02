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Среда, 2 октября 2024, 16:00 мск

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В японском аэропорту взорвался снаряд времен Второй мировой

В японском международном аэропорту Миядзаки прогремел взрыв. Работу воздушной гавани временно приостановили. Проводится расследование.

Инцидент произошел в ночь на 2 октября. В результате взрыва пострадавших не было. На несколько часов все вылеты и прием прилетающих самолетов были задержаны.

Позже Силы самообороны Японии установили, что причиной взрыва стал неразорвавшийся снаряд, который был сброшен США на военно-воздушную базу японского Императорского флота во время Второй мировой войны. Вес бомбы составлял порядка 250 кг.

Нанесенные взрывом повреждения оперативно устранили. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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