Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотрафиком

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что для борьбы с наркотрафиком необходимо провести военную операцию. Об этом сообщают американские СМИ.
«Нам нужна военная операция. Из-за фентанила, из-за отравления фентанилом люди умирают в таких количествах, которые никто не видел, и он идет из-за границы, из Китая, и мы это остановим», – заявил политик.
По словам Трампа, жертвами употребления наркотиков в США ежегодно становятся более 300 тысяч человек, что сравнимо с потерями в крупной войне.
Передозировка синтетическими наркотиками является одной из главных причин смертности среди молодых американцев. В Вашингтоне утверждают, что основные партии фентанила идут в США из Китая.
Стоит отметить, что ранее Трамп говорил о том, что только введение смертной казни для наркоторговцев может решить эту проблему.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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