Почти 270 палестинцев убиты и ранены в секторе Газа за сутки

Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 99 палестинцев за минувшие сутки, сообщил Минздрав анклава. Общее число погибших с момента эскалации достигло 41 788 человек.

Власти официально подтвердили гибель 99 палестинцев в секторе Газа за минувшие сутки. Еще 169 человек ранены. Под обломками разрушенных зданий и на обочинах дорог остаются тела погибших. Скорая и бойцы сил гражданской обороны не могут к ним добраться под огнем ЦАХАЛ.

Общее число погибших выросло до 41 788 человек, пострадавших – до 96 794 человек.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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