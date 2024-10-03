Почти 270 палестинцев убиты и ранены в секторе Газа за сутки

Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 99 палестинцев за минувшие сутки, сообщил Минздрав анклава. Общее число погибших с момента эскалации достигло 41 788 человек.
Власти официально подтвердили гибель 99 палестинцев в секторе Газа за минувшие сутки. Еще 169 человек ранены. Под обломками разрушенных зданий и на обочинах дорог остаются тела погибших. Скорая и бойцы сил гражданской обороны не могут к ним добраться под огнем ЦАХАЛ.
Общее число погибших выросло до 41 788 человек, пострадавших – до 96 794 человек.
Газа, Наталья Рязанова
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