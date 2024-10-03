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Четверг, 3 октября 2024, 15:58 мск

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В варшавском аэропорту взорвался контейнер с биологическим материалом

В аэропорту Варшавы взорвался чемодан одного из пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал, но в целях безопасности оформление пассажиров временно приостановили.

Инцидент случился на территории площадки сортировки багажа. Как выяснилось, в одном из чемоданов находился герметичный контейнер с биологическими материалами для исследований. Владелец багажа направлялся в Вену.

Взрыв произошел из-за того, что в том же контейнере для поддержания низкой температуры находился сухой лед. Пострадавших в результате происшествия нет.

Службы аэропорта приостановили работу на время проверки в целях безопасности. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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