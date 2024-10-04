В Индии тигр съел работника плантации сахарного тростника

В Индии тигр растерзал 50-летнего фермера. Об этом сообщает The Times of India.

Нападение произошло в деревне Наягаон Шахпур в штате Уттар-Прадеш. Мужчина косил траву у плантации сахарного тростника, когда на него вышел хищник и нанес фермеру смертельные травмы.

Отмечается, что это пятое нападение тигра со смертельным исходом за последние два месяца в районе южного лесничества Хери.

Местные жители устроили акцию протеста. В деревню прибыли около 200 полицейских, чтобы восстановить порядок. Власти занимаются расследованием произошедшего.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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