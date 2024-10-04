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Страны ЕС одобрили введение пошлин на китайские электрокары

Евросоюз одобрил введение пошли на ввоз электромобилей из Китая. Об этом сообщает Financial Times.

«Страны-члены Европейского союза поддержали предложение Европейской комиссии об установлении антисубсидиарных пошлин в размере до 35,3% в дополнение к существующим 10%, несмотря на активное противодействие со стороны Германии и Венгрии», – говорится в статье.

Вопрос повышенных пошлин стал «крупнейшим торговым спором между экономическими державами за последние 10 лет», пишет издание.

По данным источников газеты, за введение пошлин проголосовали 10 государств-членов, против выступили пять стран и 12 воздержались. Повышенные ставки будут действовать в течение пяти лет и составят от 7,8% для Tesla и до 35,3% для SAIC.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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