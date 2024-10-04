российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 октября 2024, 16:44 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

На ферме в США родился теленок-мутант с двумя головами

На американской ферме родился теленок-мутант с двумя головами. Об этом сообщают местные СМИ.

Необычное животное появилось на свет в округе Эдмонсон, штат Кентукки. По словам владельцев фермы, их корова родила теленка, у которого были две головы.

Отмечается, что это не первый случай в этом хозяйстве. Несколько десятков лет назад там родился поросенок с похожими аномалиями.

Ветеринары отметили, что состояние коровы стабильное, несмотря на тяжелые роды. Однако теленок прожил совсем недолго, кроме двух голов у него были деформированы здание конечности, а также наблюдалось слабое развитие позвоночника и внутренних органов. Такие мутации оказались несовместимы с жизнью.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Бортников: США втянут Молдавию и Белоруссию в конфликт ради сохранения гегемонии / Цена ошибки – катастрофа: МИД России оценил риск прямой войны ядерных держав / Байден не против встречи с Путиным / Госдолг США за два дня вырос почти на 350 млрд долларов / Израиль сообщил США об отказе от немедленного ответа Ирану – СМИ / Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотрафиком / «Надежный, так сказать, русофоб»: Захарова высказалась о новом генсеке НАТО / В США пассажирский поезд сошел с рельсов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,