На ферме в США родился теленок-мутант с двумя головами

На американской ферме родился теленок-мутант с двумя головами. Об этом сообщают местные СМИ.

Необычное животное появилось на свет в округе Эдмонсон, штат Кентукки. По словам владельцев фермы, их корова родила теленка, у которого были две головы.

Отмечается, что это не первый случай в этом хозяйстве. Несколько десятков лет назад там родился поросенок с похожими аномалиями.

Ветеринары отметили, что состояние коровы стабильное, несмотря на тяжелые роды. Однако теленок прожил совсем недолго, кроме двух голов у него были деформированы здание конечности, а также наблюдалось слабое развитие позвоночника и внутренних органов. Такие мутации оказались несовместимы с жизнью.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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