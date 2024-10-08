Армия Израиля объявила о начале «ограниченной и локализованной» наземной операции на юго-западе Ливана

Армия обороны Израиля объявила, что начала «ограниченную, локализованную и целенаправленную» наземную операцию против «Хезболлы» на юго-западе Ливана.

Напомним, что израильская наземная операция на юге Ливана началась 30 сентября, но до сих пор она концентрировалась на восточной стороне границы.

В ЦАХАЛе также заявляют, что это первый случай, когда резервная дивизия ЦАХАЛа была использована в боевых операциях на юге Ливана, присоединившись к трем другим дивизиям, участвовавшим в наземном наступлении.

Резервная дивизия присоединяется к трем постоянным армейским дивизиям, уже действующим в центральном и восточном секторах южного Ливана, добавляя, как пишет Times of Israel, тысячи военнослужащих к наземному наступлению Израиля, в результате чего общее количество солдат, дислоцированных в Ливане, вероятно, превысит 15 000 человек.

Представитель Израиля Авичай Адраи, тем временем, выступил с новым предупреждением ливанцам, живущим на юге страны, пригласив их переехать на север.

«ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты «Хезболлы» в вашей деревне и вокруг нее, и в целях вашей безопасности вам запрещено возвращаться домой до дальнейшего уведомления. Вам следует воздержаться от движения на юг, любой, кто направляется на юг, подвергает свою жизнь опасности», – отметил Адраи.

Между тем, ливанская армия сегодня подтвердила свою готовность защищать страну перед лицом «растущих варварских атак Израиля».

В длинном заявлении, опубликованном Guardian, армия заявляет, что она «сохраняет готовность защищать территорию в пределах имеющихся возможностей, основываясь на решениях политической власти и ее директивах делать то, что она считает целесообразным для защиты Ливана».

Военачальники подчеркивают, что сделали это заявление «в свете растущих варварских нападений израильского врага на различные регионы Ливана, приводящих к гибели людей, ранениям и большим разрушениям».

«Опыт, – продолжается в заявлении ливанской стороны, – показал, что армия является институтом, составляющим основу Ливана и что мы надеемся на успех международных усилий по скорейшему прекращению израильской агрессии».

Затем в заявлении критикуются «кампании клеветы, фальсификаций и предательства» против армии, проводимые средствами массовой информации.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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