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Среда, 9 октября 2024, 16:39 мск

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Пилот Turkish Airlines умер во время рейса в США

Пилот авиакомпании Turkish Airlines скончался во время выполнения рейса из Сиэтла в Стамбул. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

59-летний капитан самолета Airbus 350 почувствовал себя плохо во время полета. Летчик потерял сознание, поэтому второй пилот запросил экстренную посадку.

Самолет приземлился в Нью-Йорке. Несмотря на реанимационные действия капитан воздушного судна скончался. Медики установят причины смерти.

В авиакомпании уточнили, что у пилота не было проблем со здоровьем и он регулярно проходил медицинское обследование.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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