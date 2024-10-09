Ливан выпустил 90 снарядов по Израилю

Армия обороны Израиля сообщила о новом ударе со стороны Ливана. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, в направлении северных районов еврейского государства было направлено порядка 90 снарядов.

В сообщении израильской армии отмечается, что часть выпущенных боеприпасов удалось перехватить. При этом отмечается, что ВВС Израиля нанесли ответный удар по пусковой установке в районе Кирьят-Шмоны, из которой были выпущены снаряды.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло в середине сентября, когда в Ливане произошла волна взрывов мобильных средств связи, которые использовали сторонники движения «Хезболла». В Бейруте расценили случившееся как теракт, к которому причастны спецслужбы Израиля. Стороны начали обмениваться ракетными ударами. Израильская армия заявила о начале наземной военной операции в Ливане.

Тель-Авив-Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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