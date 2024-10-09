Мощные ливни затопили Сахару

Сильные дожди в Марокко привели к наводнению в пустыне Сахара – вода образовала озера и реки. Как пишет британская газета The Independent, природный катаклизм для этого засушливого региона является рекордным за последние полвека.

Спутники НАСА зафиксировали, как вода заполняет озеро Ирики, которое высохло более 50 лет назад. Правительство Марокко заявило, что два дня осадков в сентябре превысили среднегодовые показатели в нескольких районах, где в среднем выпадает менее 250 миллиметров в год. В Тагуните, деревне примерно в 450 км к югу от столицы Рабата, за 24 часа было зафиксировано более 100 мм.

Как отмечается, наводнение унесло жизни более 20 человек в Марокко и Алжире, а также повредила урожай фермеров, вынудив власти выделить средства на чрезвычайную помощь.

Рабат, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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