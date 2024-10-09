Байден запретил Нетаньяху атаковать Ливан по примеру Газы

Вашингтон не допустит, чтобы Израиль причинил Ливану такие же масштабные разрушения, как сектору Газа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не можем допустить и не допустим того, чтобы Ливан превратился в Газу, еще в одну Газу. Это не то, что мы хотим видеть», – цитирует ее слова ТАСС.

Ранее сегодня сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По сведениям источников западных СМИ, одной из главных тем разговора мог стать также возможный удар Тель-Авива по Ирану в ответ на атаку 1 октября.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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