Байден запретил Нетаньяху атаковать Ливан по примеру Газы

Вашингтон не допустит, чтобы Израиль причинил Ливану такие же масштабные разрушения, как сектору Газа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы не можем допустить и не допустим того, чтобы Ливан превратился в Газу, еще в одну Газу. Это не то, что мы хотим видеть», – цитирует ее слова ТАСС.
Ранее сегодня сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По сведениям источников западных СМИ, одной из главных тем разговора мог стать также возможный удар Тель-Авива по Ирану в ответ на атаку 1 октября.
Вашингтон, Анастасия Смирнова
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