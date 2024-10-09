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Байден запретил Нетаньяху атаковать Ливан по примеру Газы

Архив. Скриншот видео правительства Израиля

Вашингтон не допустит, чтобы Израиль причинил Ливану такие же масштабные разрушения, как сектору Газа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не можем допустить и не допустим того, чтобы Ливан превратился в Газу, еще в одну Газу. Это не то, что мы хотим видеть», – цитирует ее слова ТАСС.

Ранее сегодня сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По сведениям источников западных СМИ, одной из главных тем разговора мог стать также возможный удар Тель-Авива по Ирану в ответ на атаку 1 октября.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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