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В секторе Газа жертвами израильских ударов стали 55 человек

Архив, фото: «Анадолу»

В секторе Газа за сутки в результате обстрелов со стороны Израиля погибли 55 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения анклава.

«За последние 24 часа израильская оккупация совершила пять массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 55 погибших и 166 пострадавших», – говорится в сообщении.

Общее число жертв конфликта в секторе Газа превысило 42 тысячи человек, более 97,8 тысячи пострадали.

В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что нанесла точечный удар по штабу радикалов, который располагался в здании школы в районе Дейр аль-Балах. В ЦАХАЛ добавили, что перед атакой были приняты меры по снижению риска для граждан.

Газа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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