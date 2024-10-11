На техасском заводе два человека погибли при утечке сероводорода

На нефтеперерабатывающем заводе в Техасе произошла утечка. По предварительным данным, погибли два человека, еще пять получили ранения.

Выброс сероводорода случился на предприятии Pemex в Дир-Парке, передает агентство Reuters. Предположительно, причиной стали ошибочные действия одного из сотрудников.

Один человек погиб на месте, еще одного пострадавшего транспортировали на медицинском вертолете. Кроме того, травмы получили еще пять человек.

Местные власти ввели режим чрезвычайно ситуации. Жителям рекомендовали закрыть окна и не покидать свои дома до устранения последствий аварии.

Остин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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