Нобелевскую премию мира присудили японской организации за борьбу с ядерным оружием

Нобелевскую премию мира в 2024 году вручили японской организации «Нихон Хиданкё», которая борется с распространением ядерного оружия.

Как сообщили в Нобелевском комитете, организация «Нихон Хиданкё», также известная как движение «Хибакуша», получает премию мира «за свои усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия».

«Эти исторические свидетели помогли сформировать и укрепить широкое противодействие ядерному оружию во всем мире, рассказывая личные истории, создавая образовательные кампании, основанные на их собственном опыте, и призывая к немедленному прекращению распространения и применения ядерного оружия», – говорится в пресс-релизе.

6 августа 1945 года ВВС США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Жертвами ядерной атаки стали более 120 тысяч человек, примерно столько же погибли от последствий радиоактивного облучения.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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