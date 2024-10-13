Израильские войска вторглись в Ливан

Израильские войска начали вторжение на территорию Ливана. Об этом говорится в сообщении UNIFIL – миротворческой миссии ООН. Как уточняется, три военных подразделения ЦАХАЛ пересекли «голубую демаркационную линию» и начали продвижение вглубь страны около деревни Рамья.

При этом в сообщении UNIFIL говорится о возможном применении химического оружия – после стрельбы в этом районе сначала появился густой дым, который проник на базу, вызвав раздражение кожи и проблемы с желудком у 15 человек, несмотря на ношение защитных масок.

Миссия ООН подтвердила, что накануне израильские силы заблокировали критически важную логистическую операцию около Мейсс-эль-Джебеля, что помешало перемещению основных грузов.

В UNIFIL осудили эти «шокирующие» нарушения со стороны ЦАХАЛ и напомнили об обязанности всех сторон уважать безопасность персонала и имущества ООН, как указано в резолюции 1701 Совета Безопасности.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube