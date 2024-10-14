В США ополченцы устроили охоту на федеральных спасателей после урагана «Хелен»

В США сотрудникам Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency, FEMA) пришлось эвакуироваться из зоны бедствия в Северной Каролине из-за угрозы со стороны вооруженных ополченцев. Об этом сообщает Washington Post.

Федеральные спасатели приходят на помощь в кризисных ситуациях, когда местные власти не справляются с последствиями катастроф. В этот раз представители FEMA проводили работу в штате Северная Каролина, который пострадал от урагана «Хелен».

12 октября представитель Лесной службы США направил сообщение о том, что в округе Резерфорд Нацгвардия заметила «два грузовика вооруженных ополченцев, которые заявили, что охотятся на FEMA». Спасателям рекомендовали прекратить работу и срочно эвакуироваться. Сотрудники переместились в безопасное место и смогли вернуться в пострадавший от стихии район только на следующий день.

По данным издания, одним из центров напряженности стал город Чимни-Рок в округе Резерфорд. Там распространился слух, что правительственные чиновники планируют попасть в разрушенное ураганом поселение и спрятать тела под обломками. Несмотря на опровержение со стороны властей, в соцсетях появились публикации с призывами сформировать ополчение и противостоять планам FEMA.

Теперь FEMA действует с большой осторожностью, а группы спасателей этого агентства работают в четко определенных местах и только на территории, признанной безопасной. Тогда как раньше они применяли практику обхода всех домов в зоне ЧП.

Ураган 4-й категории «Хелен» обрушился на юго-восточную часть США в конце сентября. Жертвами шторма стали более 250 человек, тысячи людей остались без жилья, также были нарушены связь, электро- и водоснабжение.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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