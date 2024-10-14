Город в Аргентине не справляется с нашествием попугаев

Жители города на юге Аргентины жалуются на нашествие попугаев. Пернатые захватили поселение, устроив коммунальную катастрофу.

Тысячи попугаев поселились в городе Иларио Аскасуби, где проживают пять тысяч жителей. По подсчетам специалистов, на каждого человека в городе приходится около 15 птиц.

Попугаи заполонили улицы и устроили коммунальный коллапс. Они перекусывают электрические и интернет-провода, а птичий помет на дорогах создает дополнительную нагрузку для коммунальных служб.

Власти не знают, как справиться с нашествием, птиц даже не пугают шумовые бомбы. Чиновники рассматривают и другие меры, но окончательного решения проблемы так и нет.

В свою очередь орнитологи считают причиной катастрофы деятельность человека. С увеличением городов и развитием сельского хозяйства попугаи лишились своего естественного места обитания и были вынуждены искать новое.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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