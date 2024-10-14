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Нетаньяху грозит Ливану «беспощадными ударами»

Архив. Скриншот видео правительства Израиля

Израиль продолжит беспощадно наносить удары по подразделения движения «Хезболла» на всей территории Ливана, включая Бейрут. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Я хочу прояснить: мы продолжим беспощадно наносить удары по «Хезболлах» во всех частях Ливана, в том числе и в Бейруте... Мы доказали это в последнее время и продолжим доказывать это и в ближайшие дни», – цитирует заявление Нетаньяху РИА «Новости».

Как отмечается, заявление было сделано во время посещения военной базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина, которая в воскресенье подверглась прямой атаке боевого БПЛА, запущенного движением «Хезболла» из Ливана. В результате инцидента четверо солдат погибли, а десятки получили ранения различной степени тяжести.

Тель-Авив, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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