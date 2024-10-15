На снимках со спутника обнаружили таинственную «дверь» в Антарктиде

На спутниковых снимках в Антарктиде обнаружили структуру, похожую на дверь. Об этом сообщают британские СМИ.

Объект, напоминающий «дверной проем», расположен к юго-востоку от японской станции Сёва. Снимки разошлись по соцсетям и вызвали волну обсуждений. Пользователи выдвигают разные версии происхождения загадочной структуры – от происков инопланетян до деятельности снежного человека.

Впрочем, по словам ученых, ни о какой мистике речь в этом случае не идет. «Дверь» является всего лишь частью ледяной структуры, которая растаяла, а затем ее занесло снегом, образовав похожий объект. Это особенность района неподвижного морского льда в Восточной Антарктиде.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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