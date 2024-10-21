В США вертолет врезался в радиовышку, несколько человек погибли

В США вертолет с пассажирами врезался в радиовышку. В результате погибли несколько человек. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на полицию.

Авиакатастрофа произошла в городе Хьюстон в американском штате Техас. Вертолет задел радиовышку и потерпел крушение, после чего начался сильный пожар.

По предварительным данным, на борту были четыре человека, в том числе ребенок. Точное число погибших не называется.

На месте работают оперативные службы. Расследованием причин произошедшего займутся Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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