Президентом Вьетнама стал генерал Лыонг Кыонг

Генерала Лыонга Кыонга избрали новым президентом Вьетнама. Об этом сообщают местные СМИ.
За избрание 67-летнего Кыонга на пост главы государства проголосовали все 440 членов Национального собрания. В скором времени новый президент приступит к церемонии приведения к присяге.
Предыдущий глава государства То Лам стал новым генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама.
Президент России Владимир Путин поздравил Кыонга с избранием. В телеграмме российский лидер отметил, что отношения двух государств развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.
Ханой, Зоя Осколкова
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