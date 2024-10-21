Президентом Вьетнама стал генерал Лыонг Кыонг

Генерала Лыонга Кыонга избрали новым президентом Вьетнама. Об этом сообщают местные СМИ.

За избрание 67-летнего Кыонга на пост главы государства проголосовали все 440 членов Национального собрания. В скором времени новый президент приступит к церемонии приведения к присяге.

Предыдущий глава государства То Лам стал новым генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама.

Президент России Владимир Путин поздравил Кыонга с избранием. В телеграмме российский лидер отметил, что отношения двух государств развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

Ханой, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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