российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 октября 2024, 16:04 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Президентом Вьетнама стал генерал Лыонг Кыонг

Фото: Freepik

Генерала Лыонга Кыонга избрали новым президентом Вьетнама. Об этом сообщают местные СМИ.

За избрание 67-летнего Кыонга на пост главы государства проголосовали все 440 членов Национального собрания. В скором времени новый президент приступит к церемонии приведения к присяге.

Предыдущий глава государства То Лам стал новым генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама.

Президент России Владимир Путин поздравил Кыонга с избранием. В телеграмме российский лидер отметил, что отношения двух государств развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

Ханой, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика,