«Голубь мира»: Блинкен отправился на Ближний Восток

Государственный департамент США объявил о поездке своего руководителя Энтони Блинкена на Ближний Восток. Глава госдепа с 21 по 25 октября посетит Израиль и ряд других стран Ближнего Востока.

В Вашингтоне утверждают, что Блинкен обсудит в регионе «важность прекращения войны в Газе, освобождения всех заложников и облегчения страданий палестинского народа», а также «подчеркнет необходимость разработки новых шагов, которые позволят палестинцам восстановить свою жизнь».

Одной из целей поездки Блинкена заявлена также необходимость дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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