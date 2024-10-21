В Судане сбит самолет, в котором могли находиться россияне

Представители Сил быстрого реагирования сообщили в соцсетях, что на западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по их версии, входили россияне. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Судане.

«Со своей стороны, посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», – говорится в сообщении российского диппредставительства в телеграм-канале.

Судя по данным СМИ, в Судане почти полтора года продолжается вооруженный конфликт.

Хартум, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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