Африканские адвокаты обвинили МУС в расовой предвзятости

Ассоциация юристов Африки обвинила Международный уголовный суд (МУС) в расовой предвзятости. Об этом сообщает издание Monitor.

Поводом для предъявления претензии послужил процесс над основателем угандийской повстанческой группировки «Господня армия сопротивления» (ГАС) Джозефом Кони. Юристы указали на то, что в список адвокатов ни разу не попал ни один кандидат из Африки.

Заявки на участие в судебном процессе подали 72 адвоката, но только трое из них имеют гражданство Кении, Уганды и Либерии соответственно. В конечном счете защитником Кони в суде был выбран британец Питер Хейнс. Ассоциация судей Африки считает, что процесс отбора адвокатов не был достаточно прозрачным.

«Теперь стало очевидным, что ни один кандидат из Африки ни разу не попадал в список на собеседование, так как весь процесс был расово мотивирован и проведен в крайней секретности, чтобы отказать любому африканцу в возможности быть выбранным судом», – говорится в протестном письме, направленном в канцелярию МУС.

Гаага, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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